Aççana Höyük, geleneksel yöntemlerle onarılıyor

"Buradaki kerpiç yapılar 100 yıla yakındır açıktalar. Bu yapıları yağmurdan, erozyondan ya da büyük felaketlerden korumak adına geri dönüşü olan geleneksel yöntemler kullanarak koruma yöntemi uyguluyoruz.

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Bu yıl tehlike oluşturan alanlarda yaptığımız çalışmamızı gelecek yıllarda da devam ettireceğimizi söyleyebilirim. Bu belki de bizim 5 yıllık programımız olacak. Burada, kültür mirasımızı yaşatmaya, kent belleğinin en eski yapılarından birini ayakta tutmaya gayret ediyoruz."