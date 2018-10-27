Accrington Stanley - Portsmouth maç önü

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Accrington Stanley, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Portsmouth takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Accrington Stanley 26 puanla 4. sırada, Portsmouth 34 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Accrington Stanley, son 4 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Portsmouth, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 304. İddaa'da Accrington Stanley kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Portsmouth kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Accrington Stanley önceki hafta Hartlepool United mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Portsmouth, Doncaster Rovers karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Accrington Stanley, 9 gol attı ve 7 gol yedi.

Portsmouth, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlike sahip. Bu maçlarda Portsmouth 12 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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