Accrington Stanley - Scunthorpe United maçı heyecanı

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Accrington Stanley, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Scunthorpe United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 8 puanlı Accrington Stanley 8. sırada bulunuyor, Scunthorpe United 5 puana sahip ve 18. sırada. Accrington Stanley, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Scunthorpe United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 375 kodlu maçı oynayanlar; Accrington Stanley galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.10, Scunthorpe United galibiyet oranı 2.80. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Accrington Stanley son haftadaki Scunthorpe United müsabasında 2-3 yenildi.

Scunthorpe United, Accrington Stanley karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Accrington Stanley, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Scunthorpe United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Scunthorpe United, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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