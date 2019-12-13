Fiat Chrysler Automobiles (FCA) CEO'su Mike Manley, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yeni başkanı oldu.

Görevi PSA CEO'su Carlos Tavares'ten devralan Manley, 1 yıl boyunca kurumun tepe yöneticiliğini yürütecek.

Brüksel merkezli dernek, Avrupa'daki 15 üreticiyi kapsıyor.

ACEA, geçmiş yıllarda Avrupa Birliği'nin emisyon regülasyonlarına yaptığı çıkışla gündeme gelmişti. Birlikten yapılan açıklamalarda, Avrupa Birliği'nin sıkılaştırdığı emisyon rügalasyonlarının üreticilere geçiş için yeterli zaman tanımadığı ve elektrikli modellere geçişin binlerce çalışanın işini riske atacağı belirtilmişti.

Derneğin tüm girişimlerine rağmen, Avrupa Komisyonu tarafından 2021 yılında emisyon değerlerini yüzde 37.5 düşürme yönünde karar alınmıştı.

Tavares ve Manley arasındaki halef-selef ilişkisinin yanı sıra, PSA ile FCA'nın birleşme kararı alması dolayısıyla iki isim yakında aynı yönetim kurulunda görev yapacak.

Dünyanın en büyük dördüncü Avrupa'nın ise en büyük ikinci otomotiv üreticisini ortaya çıkaracak birleşmede imzaların önümüzdeki hafta atılması bekleniyor.