Acemi sürücünün yazısı gülümsetti

Sürücünün yazısı gülümsetti Eskişehir'de acemi sürücünün otomobilinin arka camına astığı "Çok çok acemi ve paniğim özür dilerim!" ifadelerini içeren yazı gülümsetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde park halindeki otomobilin arka camına asılan yazı dikkat çekti.

Yazıda, “Çok çok acemi ve paniğim özür dilerim!” ifadeleri ve gülücük yer aldı.

Acemiliğini samimi bir şekilde anlatan vatandaş, başta sürücüler olmak üzere görenlerin yüzünü gülümsetti.