Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol ACH Volley: 0 - Ziraat Bankkart: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        ACH Volley: 0 - Ziraat Bankkart: 3 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Sloven ekibi ACH Volley'i 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 23:54 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Bankkart set vermeden avantajı aldı!
        ABONE OL

        CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Sloven ekibi ACH Volley'i 3-0 mağlup etti.

        Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Ankara temsilcisi, 21-25, 20-25, 19-25'lik setlerle 3-0 kazandı.

        Bu maçın rövanşı 25 Şubat'ta Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"