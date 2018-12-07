AK Parti’de ekonomide yaşanan sorunlarla ilgili olarak milletvekillerinin bilgilenme ihtiyacı üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gruplar halinde görüşmeler başlattı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Albayrak, banka faizlerinin önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini söylerken, “Acı bir reçete varsa bunu hep beraber üstleneceğiz. Ben kendi bakanlığımda gerekli adımları atıyorum” dedi. Bakan Albayrak AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Özellikle ekonomide yaşanan sorunlara ilişkin şikayetlerin artması üzerine ilki geçen hafta önce düzenlenen toplantının ikincisi önceki gün yapıldı. Milletvekilleri yerelde yaşanan ekonomik sorunları ve vatandaşların şikayetlerini aktardı. Vekiller, enflasyondan, küçük işletmelerin kredi sorunlarına, iş yeri kapatmalarından, elektrik faturalarındaki abartılı kesintilere kadar farklı konularda sorular sordu.

FAİZLER DÜŞECEK

Albayrak, yaşanan ekonomik sorunun büyük bölümünün atlatıldığını, Türkiye’nin yapısal önlemleri aldığını ve önümüzdeki dönemin daha iyi olacağını vurgulayarak, “Bundan sonra ekonomimize gelecek saldırılara karşı da gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Faizlerde önümüzdeki aylarda gerileme göreceksiniz. Faizler konusunda bankacılara bastıra bastıra, bu seviyeye geldi. Ama hala çok yüksek. Onlar da kârlılık açısından bakıyorlar. Enflasyonun düşürülmesi konusunda gerekli önlemleri aldık. Almaya da devam edeceğiz. Bu şartlarda gerileme eğilimine girmesi de önemli” diye konuştu.

KÖTÜ ADAM OLUYORUM

Vekillerin kendilerine yaptığı taleplere ilişkin konuşan Albayrak, şunları söyledi: “Milletvekilleri bize taleplerle geliyor. Örneğin, ‘Yolumuz yarım kaldı’ gibi. Ben maliye bakanı olarak bütçeyi ilgili bakanlıklara veriyorum. Bunun nasıl kullanılacağı artık onların inisiyatifinde. Öncelikleri onlar belirliyor ama bakıyorsunuz, ‘Maliye bakanlığı ödenek vermiyor’ deniliyor. Burada bizim bakanlığın yapacağı bir şey yok. Onlardan isteyin. İlgili bakanlık, başka şeylerden kısarak, eksikleri tamamlasın. Verimli şekilde kullansın bütçesini. Kötü adam ben oluyorum. Acı bir reçete varsa bunu hep beraber üstleneceğiz. Örneğin ben, kendi bakanlığımda gerekli adımları atıyorum. Personelin yurtdışı görevlendirmelerine sınırlama getirdik. Bunu tüm bakanlıklar yapmalı. Yurtdışında bir toplantı oluyor bakanlık adına 10 kişi gidiyor, binlerce liraya mal oyuyor. Halbuki, bizim dış temsilciliklerimizde hemen hemen tüm bakanlıklarla ilgili ataşelikler var zaten. İş onlarla yürütülebilir.”

ERKEN EMEKLİLİK GÜNDEMDE DEĞİL

Albayrak, erken emeklilik konusunda, Demirel’in yaptığını yapmayacaklarını belirterek, “İmkanlarımız ortada. Erken emeklilik düzenlemesi gündemimizde yok. 3600 ek gösterge konusunda sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli taleple geliyor. Bu olmaz, yapamayız. Cumhurbaşkanımızın vereceği talimata göre karar vereceğiz” diye konuştu.

AVRUPA’DA DA BENZER SORUNLAR

Bakan Albayrak, benzer ekonomik sorunların Avrupa ülkelerinde de yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Avrupa ülkeleri de bu dönemde ekonomik sorunlar yaşıyorlar. Biz ise sıkıntılı dönemi atlattık. Fransa’da yaşananlara bakın, ekonomik sebepler de var, ama daha çok siyasi. Avrupa ülkelerinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Merkel ve İngiltere Başbakanı May’in sorunları var. Küresel ölçekte 2020’de sıkıntılar olabilir.”