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Babasını öldüren katil zanlısı
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Babasını öldüren zanlının kan donduran ifadesi

Kayseri’de annesine şiddet uygulayan babasını 50 bıçak darbesiyle öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığın savcılık ifadesinde, "50 kez babamı bıçakladım. Kasıtlı olarak hemen öldürmedim. Acı çekerek ölmesini istedim, bu nedenle bıçak darbeleri öldürücü değildi. Pişman değilim" dediği ortaya çıktı

12.09.2018 - 15:33 | Güncelleme: İHA

Kayseri'de, Serçeönü Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette 18 Ocak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre F.D. (23) ile babası H.D. (52) arasında sürekli şiddet uyguladığı ve ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.D. bıçakla babası H.D.'nin boğazını kesti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de ikamette delil topladı. Yapılan çalışmalar sonrasında cinayet şüphelisi olarak F.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. F.D. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

"BABAMI TAHMİNEN 50 KEZ BIÇAKLADIM, PİŞMAN DEĞİLİM"

İHA'nın haberine göre Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık F.D. ile avukatı ve sanığın annesi müşteki N.D. hazır bulundu. Sanık F.D.’nin savcılık ve mahkeme safhalarında verdiği savunmasında özetle, “Olay tarihinde babam Hamza, annem Nebahat’e 'bana yemek yapmak zorundasın o’ şeklinde küfür etti. Annem bu duruma üzülerek ağladı. Ben de annemi komşuya gönderdim. Babam Hamza’ya yumruk attım. Daha sonra evin mutfak kısmında bıçağı elime alarak babamın yanına tekrar geldim. Yaklaşık olarak tahminen 50 kez babamı bıçakladım. Kasıtlı olarak hemen öldürmedim. Acı çekerek ölmesini istedim, bu nedenle bıçak darbelerim öldürücü değildi. Pişman değilim” dediği ortaya çıktı.

"SANIĞIN HUNTINGTON HASTALIĞI VAR" İDDİASI

Mahkemenin iki ayrı Adli Tıp Kurumu'ndan beklediği raporlardan İstanbul 3. İhtisas Adli Tıp Kurumu'ndan raporun geldiği ve gelen raporda sanığın ceza ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dosyaya konulduğu belirtildi. Sanık Avukatı Cem Kaya rapora itiraz ederek, “Sanık müvekkilimin hastalığı dünyada ve ülkemizde çok nadir görülen Huntington hastalığıdır. Nöro-dejeneratif, yani nöronların yapısını bozan ve bu sebeple kas koordinasyonunun yitirilmesine, algısal becerilerin kaybına ve zihinsel erken yaşlanmaya sebep olur. Adli Tıp Raporu'nda imza atan uzmanların hepsi ruh ve sinir hastalığı branşıdır. Sanığa bir de nöroloji uzmanının incelemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

SANIK MAHKEMEDE "PİŞMANIM" DEDİ

Savcılık ara mütalaasında eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcılığın tutukluluğuna ilişkin konuşan sanık F.D., "Tahliyemi istiyorum, olay nedeniyle çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda Adli Tıp Kurumu İstanbul 4. İhtisas Kurulu'ndan beklenen raporun gelmemesi nedeniyle duruşmayı kasım ayına erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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