İzmir'de 3 konteynerden kaçak göçmenler çıktı 0:00 / 0:00

DHA

Kentte bir ihbarı değerlendiren Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, bir depoda, konteynerler içinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine, bugün saat 10.30 sıralarında bölgeye giden jandarma ekipleri, 1'i TIR üzerinde yüklü toplam 3 konteyner içinde, öndeki bisküvi kolileri arasına saklanmış aralarında kadınlarında bulunduğu İran, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Havasızlıktan bitkin halde bulunan ve tuvalet ihtiyaçlarını pet şişelere giderdikleri belirlendi. Torbalı Belediyesi'nden yakalanan kaçak göçmenleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürmek üzere iki otobüs istendi. Jandarma, nakliye firmasının yetkililerinin bilgisine başvururken, deponun ise dün kiralandığı belirlendi.

Depoyu kiralayan kişi veya kişilerin tespitine çalışıldığı bildirildi. Nakliye firması yetkililerinin kendilerinin akşam saatlerinde bisküvi kolilerini yüklediklerini, kaçak göçmenlerin ise gece yarısı getirilip, kendilerinin bilgisi olmadan konteynerlere bindirildiğini ileri sürdükleri öğrenildi. Kaçak göçmenlerin önce konteyner içinde İzmir Limanı'na, buradan da gemiyle İtalya'ya yasa dışı yollardan götürülmeye çalışıldığı belirlendi.