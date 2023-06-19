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Acı hissetmiyor, acıkmıyor ve uyuyamıyor! Olivia Farnsworth tıp dünyasını şoke etti!

Normal bir insan bir yerini kestiğinde acı hisseder, yorulduğunda uyur ve acıktığında yemek yer. Ancak Olivia Farnswoth, bunlardan hiçbirine ihtiyaç duymuyor. Daha doğrusu hissedemiyor, tıp dünyasını şoke eden Olivia Farnsworth'un hikayesini sizler için derledik...

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  • Acı hissetmiyor, acıkmıyor ve uyuyamıyor! Olivia Farnsworth tıp dünyasını şok etti!

    On üç yaşındaki İngiltereli Olivia Farnsworth, eşi benzeri olmayan bir kromozom eksikliği ile dünyaya geldi. Bu eksilikten dolayı acı, uykusuzluk ve açlık hissetmiyor. 
  • Acı hissetmiyor, acıkmıyor ve uyuyamıyor! Olivia Farnsworth tıp dünyasını şok etti!

    BİR TEK ONDA GÖRÜLDÜ

    Olivia Farnsworth'un bu hissizliğinin sebebi, altıncı kromozomunun eksik olmasından kaynaklıyor. Aynı zamanda Olivia, dünyada bu üç semptomu birden yaşayan ilk ve tek kişi.
  • Acı hissetmiyor, acıkmıyor ve uyuyamıyor! Olivia Farnsworth tıp dünyasını şok etti!

    6. KROMOZM EKSİLİĞİ YAŞIYOR

    Altıncı kromozm eksikliği 170 milyon fazla olan baz çiftimiz DNA'da yüzde 5,5 veya 6'lık bir orana sahip ve DNA'nın yapı malzemesi. Bu kromozom sayesinde vücut ve bağışıklık tepkileri ölçülür. Olivia Fransworth'un rahatsızlığı ise bu kromozomu barındırmamasından kaynaklı. 
  • Acı hissetmiyor, acıkmıyor ve uyuyamıyor! Olivia Farnsworth tıp dünyasını şok etti!

    1 HAFTA YEMEK YEMEDEN DURABİLİYOR

    Neredeyse bir hafta boyunca yemek yemeden durabiliyor. Uykusu gelmiyor ve doktorlar bu nedenle onu 'süper insan' olarak adlandırıyor. Ancak bu durum Olivia için oldukça tehlikeli. 
  • Acı hissetmiyor, acıkmıyor ve uyuyamıyor! Olivia Farnsworth tıp dünyasını şok etti!

    DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLMELİ

    Annesi ile dışarıda vakit geçirdiği zaman Olvia Fransworth araba kazası geçirmiş ve yüz metre sürüklenmiş. Ancak küçük kız acı hissetmediği için durumunun farkında değildi. Olivia'nın bu hissizliğini tehlikeli olabileceğini söyleyen doktorlar, düzenli olarak öğünlerini yemeli, uyku hapı kullanmalı ve düzenli olarak iç yaranlanması veya bir hastalığı var mı diye kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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