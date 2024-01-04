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        Haberler Gündem 3. Sayfa Acı olay! 3. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

        3. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre çamaşır toplarken 3. kattan düşen 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 01:39 Güncelleme: 04.01.2024 - 01:39
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3. katlı apartmanın çatısından düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

        Olay saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre çatıya kuruyan çamaşırları toplamak için çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Genç kız yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Zeynep Kübra Tokmak'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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