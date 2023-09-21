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        Haberler Yemek Yapma Acı tutkunlarının vazgeçemediği lezzet! Sizi 1 numara yapacak yedikçe yedirten jalapeno biber turşusu tarifi ve püf noktaları

        Acı tutkunlarının vazgeçemediği lezzet! İşte yedikçe yedirten jalapeno biber turşusu tarifi ve püf noktaları

        Eylül ayına girmişken kış hazırlıkları için kollar sıvanmaya başlandı bile. Yemeklerin vazgeçilmezi olan turşu tarifleri için listeler hazırlandı. Eğer siz de acı seviyor ve yemeklerin lezzetini onsuz alamıyorsanız jalapeno biber turşusu tarifi için malzemeleri hazırlayın. İşte hem lezzetli hem de sağlıklı jalapeno biber turşusu tarifi ve püf noktaları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 08:27 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:27
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        Yemeklerin yanına inanılmaz bir lezzet katan turşular, sağlık açısından da oldukça faydalı. Özellikle acı sevenlerin vazgeçemediği tatlardan olan jalapeno biber turşusu tarifi bu kış sofraların favorisi olacak. Üstelik yapımı oldukça pratik ve malzemeleri de basit. Evde katkısız bir şekilde kendinizin hazırlayabileceği turşu tarifleri ile hastalık görmeden kış geçirmek mümkün. İşte Meksika biberi jalapeno turşusu tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

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        JALAPENO BİBER TURŞUSU TARİFİ

        Malzemeler:

        1 kilogram jalapeno biberi

        8 diş sarımsak

        6 su bardağı su

        2 su bardağı sirke

        2 çorba kaşığı kaya tuzu

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        JALAPENO BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?

        Jalapeno biberlerini güzelce yıkayıp kurulayın.

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        Biberlerin saplarını çıkarın ve ince ince doğrayın.

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        Su, sirke ve sarımsak karışımını hazırlayın.

        Bu karışımı yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakın.

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        Kavanoza biberleri dizin, soğumaya bıraktığınız sirkeli karışımı biberlerin üzerine dökün.

        Kavanozun kapağını hava almayacak bir şekilde sıkıca kapatın.

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        15 gün sonra turşu hazır hale gelecektir.

        Afiyet olsun...

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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