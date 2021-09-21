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Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 'Örgüt üyeliği' davasında beraat etti

Terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Cihan Yavuz'un beraatine karar verdi

Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı beraat etti - Haberler
Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'na beraat
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DHA

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cihan Yavuz geldi. Duruşma savcısı celse arasında verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirtti.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık Cihan Yavuz'u 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçunun sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Heyet, savcının 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdiğini belirterek ifadelerin içeriği ve paylaşıldığı ortam dikkate alınarak yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Mahkeme sanık Cihan Yavuz hakkındaki İstanbul'u terk etmeme, haftada iki gün imza vermesi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına hükmetti. Öte yandan üye hakimlerden biri, sanığın örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütle iltisaklı olduğu ve faaliyetlerinin yardım niteliğinde olduğunu belirterek çoğunluğun görüşüne katılmadığı yönünde muhalefet şerhi düştü.

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