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Açık cezaevi izinleri 2021 uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri son durum

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusu binlerce mahkum ve ailesi tarafından merak konusu oldu. 8 Kasım tarihli kabine toplantısında açık cezaevi hükümlülerinin durumuyla ilgili son karar belli olmuştu. Peki, açık cezaevi izinleri 2021 uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte son açıklamalar...

Açık cezaevi izinleri 2021 uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri son durum

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak adına açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin izinleriyle ilgili son karar belli oldu. Binlerce hükümlü uzun süredir Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılıyordu. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bakan açıkladı: Açık cezaevi izinleri son dakika kararı...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs nedeniyle açık cezaevinde bulunan binlerce hükümlü izinli sayılarak, 15 Nisan 2020’de evlerine gönderildi. Bugüne kadar 9 kez uzatılan Kovid-19 izni 30 Kasım’da da sona eriyor.

Açık cezaevi izinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede ele alındı. Adalet Bakanı Gül toplantıda kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumun ardından kabinede iznin uzatılmaması yönünde karar alındığı ifade edildi. 31 Kasım’a kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa ceza sürelerini doldurmayan binlerce mahkum yeniden cezaevine dönecek.

AÇIK CEZAEVLERİNE DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

İzinde olan hükümlülere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce cezalarının geri kalanını çekmeleri gerektiği tebligatla bildirilecek. Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILIYOR MU?

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre açık cezaevi izinlerinin 6 ay daha uzatılması konuşuluyor. İzin uygulamasının 6 daha uzatılmasına ilişkin hüküm, bir önerge ile Meclis Genel Kurulu'nda salı günü görüşmeleri devam edecek olan 5. Yargı Paketi'ne eklenecek. Düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilmesiyle 90 bin dolayında hükümlü 6 ay daha dışarda kalacak. Gözler Meclis Genel Kurulu'ndan çıkacak karara çevrildi.

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