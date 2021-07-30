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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili araştırmalar iyice arttı. Binlerce vatandaşımızın araştırma yaptığı konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Ceza Tevfik Evleri, uzun süredir gündemden düşmeyen "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun yanıtını açıkladı. Mahkum ve mahkum ailelerinin merak ettiği CTE açıklamasına göre Mayıs ayında bitecek olan açık cezaevi izinleri Temmuz ayı sonuna kadar uzatılmıştı. İşte açık cezaevi izinleri son tarihi

CTE AÇIKCEZAEVİ İZİNLERİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son duyuruda:

"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

CTE'den henüz yeni bir uzatma açıklaması gelmediği için açık cezaevi izinlerinin 31 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor.

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