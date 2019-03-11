Açık Diyalog İstanbul’da, sanatçı ve eğitmen Pınar Yıldız ile çocuklar, bir yandan ünlü heykeltıraş ve ressam Alberto Giacometti’nin hayatı, sanatı ve çalışmaları hakkında bilgi alacak diğer yandan da atölye çalışmaları yapacak.

17 Mart Pazar günü 15 - 16.30 saatleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmasına 5 - 10 ve 11 - 15 yaş grubundaki tüm çocuklar katılabilecek.