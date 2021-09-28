Açık Hava Yaz Oyunları'nda son temsil

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DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran Perşembe günü perdelerini açan ve Kovid-19 salgını sürecinde sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen "Açık Hava Yaz Oyunları"nda sona gelindi.

Projenin son haftasında Erzurum Devlet Tiyatrosu, "Kayıp El" adlı oyunu başkentli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Martin McDonagh'ın yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği ve Kuvvet Yurdakul'un yönettiği oyun 30 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da Macunköy Yerleşkesi'nde açık hava sahnesinde, 1-2 Ekim'de ise saat 20.00'de Akün Sahnesi'nde izlenebilecek.

Dekor tasarımının Özlem Karabay'a, kostüm tasarımının Elif Özhancı'ya, ışık tasarımının Eser Dursun'a ve müziklerinin Fatih Veli Ölmez'e ait olduğu oyun, çocukken serseriler tarafından eli kesilen Carmichael'in kayıp elini bulmaya çalışmasını ve hayatını buna adamasını anlatıyor.

DT, Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara ve İzmir açık hava sahnelerinde 71 temsil gerçekleştirdi ve yaklaşık 75 bin seyirciye ulaştı.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği "Açık Hava Yaz Oyunları" projesinin kapsamı genişletilerek önümüzdeki sezonlarda da devam etmesi planlanıyor.