Açık havada tiyatro

AA

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapalı kalan Devlet Tiyatroları, sanatsal faaliyetlerden yaz aylarında yararlanılması için hayata geçirdiği projeyle 2 Temmuz Perşembe günü perdelerini açmış ve sahnelediği oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Projenin üçüncü haftasında ise Antalya Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Buzlar Çözülmeden", İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Cevat Fehmi Başkurt’un yazdığı ve Antalya DT Müdürü Alpay Aksum'un yönettiği oyun, Anadolu’nun bir kasabasında, karla kaplı yollar nedeniyle görevine başlayamayan kaymakamın yerine geçen, deliler hastanesinden kaçan bir akıl hastasının kendini kaymakam olarak tanıtmasıyla yaşanan trajikomik olayları anlatıyor.

Dekor tasarımının Gürcan Kubilay’a, kostüm tasarımın Özlem Karabay’a, ışık tasarımının Barbaros Gülaçtı’ya ve müziklerinin Gürkan Çakıcı’ya ait olduğu oyun 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde akşam saat 21.00’de İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde açık havada izlenebilecek.

- Ağustos oyunları, "Anna Karenina" ile başlayacak

Antalya Devlet Tiyatrosunun ardından Ankara Devlet Tiyatrosu 6, 7 ve 8 Ağustos'ta "Anna Karenina" oyunu ile Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara’da tiyatroseverlerin karşısında olacak.

Açık Hava Yaz Oyunları, ağustos ayında da birçok oyunu sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.