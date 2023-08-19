AÖL 3. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak yapılan AÖL sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Peki, "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih...

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AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.