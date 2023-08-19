Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

        2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        28 Temmuz tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 9 Ağustos'ta sona erdi. Online olarak uygulanan AÖL sınavları AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden açıklanacak. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılan açık lise öğrencileri gözünü AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖL 3. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak yapılan AÖL sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Peki, "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih...

        2

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacak. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihlerinde açıklanacağı öngörülüyor.

        3

        AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        4

        AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

        Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

        5

        AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim SistemiXnden öğrenebilecek.

        6

        AÖK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SORGULAMA

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Melissa Vargas tarih yazdı
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var