Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Sınavlara katılım göstermek isteyen öğrenciler için söz konusu duruma dair son bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...