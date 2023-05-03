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Açık öğretim final sınavları ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihleri

Üniversite eğitim döneminin bitmesine az bir zaman kala öğrenciler için final zilleri çalmaya başladı. Ara sınavı atlatan öğrenciler Açık Öğretim Fakültesi'nin final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, 2023 Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı tarihleri...

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  • Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman yapılacak? 2023 AÖF final sınav tarihleri belirlendi mi?

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için belirleyici olacak final zamanı geldi. 24 Nisan'da açıklanan AÖF ara sınav sonuçlarının ardından öğrenciler final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2023 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, tarih belirlendi mi? İşte, detaylar....
  • Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman yapılacak? 2023 AÖF final sınav tarihleri belirlendi mi?

    2023 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar döneminin final sınavı tarihi belirlendi.

    Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. 
  • Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman yapılacak? 2023 AÖF final sınav tarihleri belirlendi mi?

    2023 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) FİNAL SINAVLARI ONLINE MI?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle güz dönemi sınavları online olarak yapılmıştı; final sınavlarının da online olması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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