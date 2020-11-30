Son dakika Kabine Toplantısının ardınan Türkiye genelinde haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde sınavı olan öğrencileri yasaktan muaf tutmuştu. Peki 5-6 Aralık AÖL sınavları ertelendi mi? AÖL sınavları iptal mi?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI ERTELENDİ Mİ? AÖL SINAVLARI İPTAL Mİ?

Açık Öğretim Fakültesi, birinci dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan AÖL sınavlarının ertelenmesi ya da iptali ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ilk, orta ve lise öğrencilerinin birinci dönem sınavları MEB tarafından iptal edilmişti.