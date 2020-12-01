Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınav tarihleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Haftasonları Türkiye genelinde yeni bir genelge yayınlanana kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ertelenecek mi? AÖL sınav tarihleri ertelendi mi?

AÖL SINAV TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." açıklaması yapıldı.