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Açık Öğretim Okulları 3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapılacağı belirtildi. Peki Açık Öğretim Okulları 3. dönem sınavları ne zaman? İşte detaylar...

Açık Öğretim Okulları 3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açık öğretim okullarında okuyan öğrencileri ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Açık Öğretim Okulları 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Okulları kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.

Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."

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