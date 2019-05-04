Açık söyleyin; bu kadını erkeğe benzetiyorsunuz

Bir dönemin yıldızı Avustralyalı yüzücü Ian Thorpe doğal palet ayaklara sahipti. Sıkı çalışmanın yanı sıra 52 numara ayakların da toplam beş Olimpiyat altın madalyasında payı vardı. Kimse ayakları rakiplerinden büyük diye pisinden silmeye kalkmadı Thorpe’u. Aynı durum 2.10 metre kol açıklığına sahip Michael Phelps için de geçerli. Kollarının yatay boyu, 1.95’lik kendi boyunu geçen Phelps 23’ü altın 28 madalyayla bütün zamanların en fazla Olimpiyat madalyası kazanan sporcusu olarak tarihe geçti. Lakabı “Uçan Balık” da olsa “balık” olmadığı kesindi. 800 metrede duble Olimpiyat şampiyonu Güney Afrikalı atlet Caster Semenya da “erkek” değil. Her ne kadar yüksek testosteron düzeyi kaslarını, kemik yapısını daha güçlü ve yoğun da kılsa, kadın olarak dünyaya gelmiş, kendini kadın olarak tanımlıyor, kadınca yaşıyor, “kadın” olarak koşuyor.

Ama Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kadın atletlerin müsabakalara katılabilmesi için testosteronu düşürme şartını getiriyor. Bunun üzerine Semenya, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne gidiyor ve CAS geçen 1 Mayıs’ta hükmünü veriyor, IAAF’yi haklı buluyor. Semenya’nın tanrı vergisi hormonlarına mal olan kararın gerekçesinde; “Bu gerekli, makul ve orantılı bir ayrımcılıktır” diyor CAS. Ayrımcılığı kabul ediyorlar ama nasıl bir ayrımcılık?

8 Mayıs’ta yürürlüğe girecek kural uyarınca Semenya gibi “hiperandrojenik”, yani “Cinsiyet Gelişim Farklılığı” (DSD) olan kadın atletler 400-800 orta mesafelerini koşabilmek için doğum kontrol hapı gibi hormon baskılayıcı kullanmak zorunda kalacaklar. CAS, testosteron etkisiyle ilgili yeterli veri olmadığı gerekçesiyle IAAF’nin 1500 metre için kuralını yeniden gözden geçirmesini istedi. Semenya “Mücadeleye devam” diyor ama zor bir takvim var önünde. Eylül ayında Doha’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’na katılabilmek için şimdiden hormonlarına müdahale etmek zorunda. CAS kararını götürebileceği bir üst yargı merci, İsviçre Federal Mahkemesi. Onun için de bir ay süresi var.

“FARKLI OLDUĞUM İÇİN BANA GÜLÜYORLAR…”

Tanrı vergisi hormonlarıyla dün son koşusunu yapan Caster Semenya, CAS kararı sonrası attığı tweet’inde önce “Bazen tepki göstermemek en iyi tepkidir” diye yazdı, hızını alamadı sonrası da geldi; “Farklı olduğum için bana gülüyorlar, ben ise onlara gülüyorum çünkü aynılar” şeklinde.

Sosyal medyadan “Koşmaya devam et arkandayız” diye destek mesajları yağdı. Güney Afrika’da apartheid rejiminin yıkılması ve Nelson Mandela’nın başkanlığından beri iktidarda bulunan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ise sert ve hayli siyasi bir manifesto yayınladı:

“Milyonlarca Güney Afrikalı gibi biz de Caster Semenya’nın önyargısız eşit muamele savaşını destekliyoruz. Irk, etnisite, inanç, cinsiyet ve sınıf ayrımı gözetmeksizin birleştirici rolü olan spora önyargılarla bölücülük karıştırılmıştır. Semenya’ya desteğimiz gücünü kahramanca verdiğimiz özgürlük mücadelesinden almaktadır. Demokrasimiz, insanlık onurunun korunduğu insan hakları temeline dayanır ve bu konuda taviz verilmeyecektir. Nelson Mandela’nın özgürlük mücadelesiyle devraldığımız miras, genç demokrasimizin insan hakları ilkeleri tehdit altında olduğu taktdirde asla seyirci kalmamayı zorunlu kılmaktadır.”

Sadece Güney Afrika yönetimine göre değil BM nezdinde de insan hakları sorunu var. BM İnsan Hakları Birimi, hormon baskılayıcıların psikolojik etkileri nedeniyle IAAF’nin getirdiği kuralı insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor.

IRKÇILIK FISILTILARI VE BİLİMİ ÇARPITMAK

Siyasal ve insan hakları açısından itirazların yanı sıra sportif ve bilimsel bağlamda da karara karşı çıkanlar var. Örneğin Financial Times’ın bilim yazarı “Semenya’ya getirilen yasak adil değildir” diyerek, bazı “ırkçılık” söylentilerinin bulunduğunu, sosyal ve etik tartışma gerektiren bir konunun bilimsel kılıfla çabucak karara bağlandığını yazıyor. Üstelik bilimsel veriler de problemli. IAAF’nin desteğiyle “British Journal of Sports Medicine”de yayınlanan araştırmaya göre 400 metre, 400 metre engelli, 800 metre ile çekiç atma ve ciritte testosteron seviyesi yüksek olan kadın atletler rakiplerine göre daha avantajlı. İlk üç kategoride avantaj marjı yüzde 1.8-2.8 oranında; ciritte yüzde 2.9, çekiç atmada ise yüzde 4.5. Oysa testosteron faktörüyle kadın ve erkek atletlerin performansında ortaya çıkan marjın yüzde 10 civarında olduğu hesaplanıyor. Araştırma sonuçları bu farkın gerisinde kaldığı gibi, IAAF sadece orta mesafe koşuları için kural getirirken, cirit ve çekici hariç tutuyor.

Trans atletleri de etkileyecek bu kuralın kadına, cinsiyetçi ve cinsel kimliği yargılayıcı tonda yaklaştığı yönünde eleştiriler var. Testosteronun kadın atletleri erkek menziline soktuğunu savunan IAAF ise kuralın adil rekabeti hedeflediğini, atletlerin cinsiyet ya da cinsel kimliğini yargılamak gibi bir niyetleri olmadığını söylüyor.

Semenya testosteron düzeyi yüksek tek atlet değil. 800 metrede gümüş madalyalı rakibi Burundili Francine Niyonsaba da “hiperandrojenik” olduğunu açıkladı ve “Bu kural ayrımcılıktır. Böyle doğmayı ben tercih etmedim, beni tanrı yarattı” dedi. Uzmanlara göre her iki atlet de hormon baskılayıcı almaya başladığı takdirde hızları 5-7 saniye kadar yavaşlayacak.

Kendisi de bir zamanların 800-1500 metre şampiyonu olan IAAF Başkanı Sebastian Coe, CAS kararını tabii ki alkışlarken, sporun bir kısım efsaneleri eleştiriyor. Örneğin iki Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Edwin Moses, “Semenya adil muameleyi hak ediyor” derken, kadınlara eşit hak mücadelesinin öncülerinden eski tenis şampiyonu Billie Jean King ise hormonal müdahaleyi kadınlara istismar ve ayrımcılık için potansiyel enstrüman olarak niteliyor.

Görüş bildiren kadın sporcular arasında bir tek eski İngiliz yüzücü Sharron Davies, “Spor bir cinsiyet meselesidir, cinsel kimlik meselesi değil” diyerek CAS kararını desteklediğini açıkladı ki, o da zamanında testosterondan çok çektiği için olsa gerek. 1980 Moskova Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Davies, o yıllar boyunca dopingli Doğu Alman yüzücülerin gerisinde kalma bahtsızlığına uğramıştı.