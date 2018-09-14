Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik ve Tuzla bölgesinde 'Minibüsçüler Derneği' adı altında faaliyet gösteren bir grup hakkında çok sayıda ihbar aldı. Bunun üzerine, liderliğini 'Amca' takma adlı Vedat A.'nın yaptığı belirlenen 'Açıkgözler' çetesi, fiziki ve teknik takibe alındı. Çete üyelerinin birden fazla yaralama ve yağma eylemine karıştığı tespit edildi.



25 GÖZALTI

Polis, teknik ve fizikin takibin ardından sabahın erken saatlerde Pendik ve Tuzla bölgesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 'Amca' takma isimli çete lideri Vedat A.'nın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 158 adet tabanca mermisi, 5 adet pomalı tüfek, 11 bin 95 lira para ele geçirildi.



5 YILDIR ARANAN ZANLI DA YAKALANDI

Öte yandan, operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerden H.A.'nın 2013 yılında Pendik'te bir cinayet olayına karıştığı ve 5 yıldır polis tarafından arandığı öğrenildi.



YÜZBİNLERCE LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

'Açıkgözler' çetesinin 'Minibüsçüler Derneği' adı altında faaliyet yürüttükleri, belediyelere ait minibüs duraklarına dahi kahya olarak kendi adamlarını yerleştirdikleri ve yüzbinlerce liralık haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Kendilerine direnen minibüs şoförü ve sahiplerini de korku ve şiddetle yıldırdıkları öğrenildi.



LÜKS TUTKUNU ÇETE LİDERİ

Çete lideri Vedat A.'nın ise lüks tutkunu olduğu ortaya çıktı. Çete liderinin sosyal medya hesabından lüks otomobillerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı belirlendi.





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