Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÇIKLAMA GELDİ! Bugün okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba okul var mı? İşte kar tatili olan iller listesi

        Bugün okullar tatil mi? 17 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı?

        Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı bölgelerde yer yer kar yağışı görülürken, belli başlı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Bu kapsamda kar yağışının etkili olduğu illerde, "Bugün okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba okul var mı?" Soruları gündeme geldi. İşte 17 Ocak 2024 Çarşamba kar tatili olan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 00:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi sonucu kar bazı illerde etkisini arttırdı. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken, bu illerde ikamet eden öğrenci ve velilier, "Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba okul var mı, kar tatili olacak mı?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 16 Ocak 2024 kar tatiline ilişkin valilikler tarafından yapılan açıklamalar...

        2

        17 OCAK 2024 BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        TUNCELİ'nin 5 ilçesi ile Bingöl’ün 2 ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Tunceli ve Bingöl’de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde kar kalınlığı yarım metrelere kadar ulaştı, valilik bu 5 ilçede tüm okullarda, Pertek ilçesinde ise sadece köy okullarında eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

        3

        Bingöl’ün Karlıova ve Kiğı kaymakamlıkları yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu. Yedisu Kaymakamlığı’ndan da yapılan açıklamada, İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 17 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir denildi.

        4

        BUGÜN (17 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?

        İstanbul uzun süredir etkisi altında olduğu yağmur ve karlı havadan bir günlüğüne de olsa çıkıyor. Yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 6 ile 11 derece arasında değişecek.

        Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 9 dereceye çıkarken gün boyu Başkent'e bulutlu bir hava hakim olacak.

        İzmir bugün mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklara giriş yapıyor. 10 ile 18 derece arasında değişen sıcaklıklara bulutlu bir hava eşlik edecek.

        5

        BUGÜN (17 OCAK ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Bugün Türkiye'nin Batı bölgesi daha sıcak bir güne uyanacak. Geçtiğimiz haftalarda 0 dereceye yakın giden dondurucu soğuklar tamamen çekilmese de havanın daha ısınacağını söyleyebiliriz.

        Doğu bölgesi'nde ise yağmur ve kar yağışı yer yer kendini gösterecek. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        Beşiktaş son 16'da
        Beşiktaş son 16'da
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        Türkiye başarabilecek mi?
        Türkiye başarabilecek mi?
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?