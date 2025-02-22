Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÇIKLAMA GELDİ! Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı iptal mi edildi? 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Sınav için bekleyiş sürerken, yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin en net açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Peki, "Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı iptal mi edildi? 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 20:18 Güncelleme: 23.02.2025 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavda adaylara, 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Sınav süresi ise 165 dakika olacak. Peki, "Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı iptal mi edildi? 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...

        2

        KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?

        Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava katılım gösterecek olan adaylar için yazılı açıklama yaptı. Sınavlara ilişkin bilgilendirme yapan Ersoy, hem MSÜ hem de Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın planlanan tarihte yapılacağını duyurdu.

        3

        KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 23 Şubat Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        4

        KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

        Kaymakamlık Sınavı'nda 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

        Sınavlarda 91 bin 153 kişi görev alacak, sınav güvenliği için 8 bin 522 emniyet görevlisi sahada olacak.

        Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

        5

        KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Kaymakamlık sınavı giriş belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

        KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        2025 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        İki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü
        Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Papa solunum krizi yaşadı
        Papa solunum krizi yaşadı
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi