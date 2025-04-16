SPOTIFY NE ZAMAN DÜZELECEK?

Spotify sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Spotify resmi destek hesabı ve yetkilileri tarafından açıklama yapılırken, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği dair bir açıklama yapılmadı.