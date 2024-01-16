Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı?
Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklarılarının düşmesiyle bazı bölgelerde yer yer kar yağışı görülürken, belli başlı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Bu kapsamda kar yağışının etkili olduğu illerde, "Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba okul var mı?" Soruları gündeme geldi. İşte 17 Ocak 2024 Çarşamba kar tatili olan iller listesi...
Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi sonucu kar bazı illerde etkisini arttırdı. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken, bu illerde ikamet eden öğrenci ve velilier, "Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba okul var mı, kar tatili olacak mı?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 16 Ocak 2024 kar tatiline ilişkin valilikler tarafından yapılan açıklamalar...
17 OCAK 2024 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
TUNCELİ'nin 5 ilçesi ile Bingöl’ün 2 ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Tunceli ve Bingöl’de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde kar kalınlığı yarım metrelere kadar ulaştı, valilik bu 5 ilçede tüm okullarda, Pertek ilçesinde ise sadece köy okullarında eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.
Bingöl’ün Karlıova ve Kiğı kaymakamlıkları yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu. Yedisu Kaymakamlığı’ndan da yapılan açıklamada, İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 17 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir denildi.
YARIN (17 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?
İstanbul uzun süredir etkisi altında olduğu yağmur ve karlı havadan bir günlüğüne de olsa çıkıyor. Yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 6 ile 11 derece arasında değişecek.
Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 9 dereceye çıkarken gün boyu Başkent'e bulutlu bir hava hakim olacak.
İzmir yarın mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklara giriş yapıyor. 10 ile 18 derece arasında değişen sıcaklıklara bulutlu bir hava eşlik edecek.
YARIN (17 OCAK ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın Türkiye'nin Batı bölgesi daha sıcak bir güne uyanacak. Geçtiğimiz haftalarda 0 dereceye yakın giden dondurucu soğuklar tamamen çekilmese de havanın daha ısınacağını söyleyebiliriz.
Doğu bölgesi'nde ise yağmur ve kar yağışı yer yer kendini gösterecek. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor.