AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 27 Haziran - 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. AÖF yaz okulu sınavına kısa bir süre kala binlerce öğrenci "AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta, nasıl yapılacak?" sorularının yanıtlarına ilişkin sorgulamalar yapıyor. AÖF takvimi ve yapılan son duyuru ile tarihler ve giriş belgesi erişime açıldı. İşte 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...