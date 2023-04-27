Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2023 MSÜ sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. 2 Nisan Pazar günü gerçekeleştirilen sınavın ardından başvuruda bulunan 610 bin 419 adayın Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 77 ilde, 98 sınav merkezinde gerçekeleştirilen sınavın ardından MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlanmıştı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen değerlendirme aşamasının ardından MSÜ sınav sonuçları sorgulaması, ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C. kimlik numarası ve şifresiyle gerçekleştirilebilecek. İşte 2023 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı...