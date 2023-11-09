VGM burs sonucu sorgulama: VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 Eğitim Yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı burs başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023-2024 VGM burs sonucu sorgulama ekranı...
Ortaöğrenim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi Ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 15 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. 20 - 31 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamlayan Yükseköğrenim ve Yabancı Uyruklı öğrenciler VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte VGM Yükseköğrenim ve Yabancı Uyruklı öğrenci burslarının açıklanacağı tarih...
VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2023-2024 Eğitim Yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı burs başvuru sonuçları açıklandı.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Burs sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.
01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır."
VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
ORTAÖĞRENİM BURSU KİMLERE VERİLECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.
Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.