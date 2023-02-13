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Haberler Gündem AÇIKLANIYOR! 13 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: Tıkla, öğren! Sayısal Loto numaraları ve büyük ikramiyesi
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13 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında geri sayım devam ediyor. Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez düzenleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar bu akşam 21.30'da açıklanacak. İşte 13 Şubat 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

AÇIKLANIYOR! 13 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: Tıkla, öğren! Sayısal Loto numaraları ve büyük ikramiyesi
HABERTURK.COM

Sayısal Loto sonuçları bekleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan 13 Şubat Pazartesi Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar bu akşam açıklanacak. Binlerce vatandaşın şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda düzenlenen 13 Şubat 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

13 ŞUBAT 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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