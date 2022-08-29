KYK başvuru tarihleri ve KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun duyuruları sonrasında KYK yurt başvuruları tamamlandı. İşte 2022 - 2023 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı...