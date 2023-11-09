Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri 2023-2024: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınavlar online mı ve yüz yüze mi olacak?

Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri 2023-2024: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınavlar online mı ve yüz yüze mi olacak?

1 Şurada Paylaş!









Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler AÖF sınav tarihlerine çevrildi. Aralık ayında başlayacak olan güz dönemi ara sınavlarına katılacak olan öğrenciler, sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, "AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte detaylar...