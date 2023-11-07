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        Haberler Gündem Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri 2023-2024: AÖF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüzde mi olacak?

        2023-2024 Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?

        Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz günlerde merakla beklenen 2023-2024 akademik takvimini paylaştı. Böylelikle AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri de açıklık kazanmış oldu. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüzde mi olacak?" İşte 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 21:29 Güncelleme: 07.11.2023 - 21:29
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        Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler AÖF sınav tarihlerine çevrildi. Aralık ayında başlayacak olan güz dönemi ara sınavlarına katılacak olan öğrenciler, sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, "AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı, yüz yüzde mi olacak?" İşte detaylar...

        2

        AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

        Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        3

        AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ

        İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

        ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

        4

        Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023

        Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

        Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

        5

        ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

        AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

        AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

        6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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