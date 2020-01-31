Acil durum ilanı nedir? sorusu Dünya Sağlık Örgütü'nün hamlesinin ardından gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Çin'de yaklaşık 1 ay önce ortaya çıkan ve en az 16 ülkede görülen koronavirüs hakkında "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığının altının çizildiği açıklamada, kararın ardındaki ana sebebin salgına ilişkin başka ülkelerdeki zayıf sağlık durumu olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilanı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ACİL DURUM İLANI NE DEMEK?

Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilanı, hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin hastalığın yayılmasını engellemek için çabalarını artırmaları anlamında DSÖ'ye bazı yetkiler veriyor. Dünyaya salgının ciddi bir acil durum olduğu mesajı verilmiş oluyor.

Acil durum ilanı ülkeleri salgınla mücadele konusunda iş birliği yapmaya ve kaynakları ortak kullanmaya teşvik ediyor.

DSÖ'nün ayrıca ülkelerin kamu sağlığı önlemlerini denetleme yetkisi de bulunuyor. Örgüt tavsiyelere uymayanlara hukuki yaptırım uygulayamıyor ancak BM üyeleri 2005 yılında kabul edilen DSÖ Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğundan, DSÖ'nün tavsiyelerine uyulması konusunda ülkeler üzerinde baskı oluşuyor.

EN SON NE ZAMAN ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

DSÖ daha önce sadece 5 kez uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etti. İlk acil durum ilanı 2009 yılında H1N1 virüsünün neden olduğu Domuz Gribi içindi. 2014 yılında Çocuk felci için acil durum ilan edildi. 2014 yılında ayrıca Ebola için de acil durum ilan edildi. 2016'da ise Amerika kıtasında hızla yayılan ve bebeklerin hayatını tehlikeye atan Zika virüsü için acil durum ilan edildi. DSÖ en son yine Ebola için 2019 yılında acil durum ilan etmişti.