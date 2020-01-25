Acil durum telefon listesi

Acil durum telefon numaraları neler? sorusu dün Elazığ'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar tarafından soruluyor. Özellikle polis, itfaiye ve ambulans numaralarını herkes bilmeli ve sadece gerçekten gerekli durumlarda bu numaralar ile durum bildirilmeli. Ancak gerçekten acil durumlarda doğru numaraların aranması ve gereksiz yere bu hatların meşgul edilmemesi önemli. İşte acil durum numaraları...
ACİL DURUM TELEFON NUMARALARI
Bu numaralar aranarak ilgili durum hakkında yardım alınabilir.
İtfaiye 110
Alo Trafik 154
Elektrik Arıza 186
Jandarma İmdat 156
Alo Zabıta 153
Orman Yangını 177
Bilinmeyen Numaralar 118
Su Arıza-Fatura Bilgileri 185
Acil Servis 112
Polis İmdat 155
Gaz Arıza 187
Alo Doktor 113
Tüketici Hattı 175
Sağlık Danışma 184
Alo Sahil Güvenlik 158
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