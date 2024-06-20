7. TOZ FIRTINASINDA BEKLEMEK

Kendinizi bir kum fırtınasının yaklaştığı bir durumda bulursanız ve arabada ya da barınakta bekleyemiyorsanız arkasına saklanacak bir şey bulmalısınız. Bu bir kaya ya da ağaç olabilir. Burnunuzu ve ağzınızı korumak için ise bir parça kumaşla örtünüp fırtınanın geçmesini bekleyebilirsiniz. Ayrıca, kumaş parçasını ıslatmanız daha iyi olabilir.