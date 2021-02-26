'Acil Müzik' konseri 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde mücadelenin sessiz kahramanlar Beyoğlu'nda unutulmadı. Beyoğlu Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanları ile müzik dünyasının önemli isimlerini hayata geçirdiği 'Acil Müzik' sahnesinde buluşturuyor. Çekimleri tarihi Emek Sahnesi´nde gerçekleştirilen 'Acil Müzik' programı Ferhat Göçer ile final yapıyor. Ferhat Göçer Aile Hekimi Esra Nur Kapukaya, Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Ali Doğan ve sağlık çalışanı Eylem Polat ile sahneye çıktı. Konser Bugün 20'de Beyoğlu Kültür Sanat Youtube kanalında sanatseverlerle buluşacak.

İlki Kasım ayında gerçekleştirilen Acil Müzik konserinde Eda Metin Özülkü, Aralıkta Ayfer Vardar, Ender Balkır, Ocak ayında ise Sevcan Orhan sağlık çalışanları ile birlikte sahne aldı.