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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş: 3 puana ihtiyacımız var! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Şenol Güneş: 3 puana ihtiyacımız var!

        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 19:36 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:36
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        "Acil olarak 3 puana ihtiyacımız var!"
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Bugünden itibaren bir haftada 3 maç yapmış olacağız. Daha öncesinde de milli takım nedeniyle birlikte olamadığımız oyuncular vardı. Yenilenme, toparlanma, oyun anlayışımızı anlatmaya çalıştık. İstediğimiz seviyeye gelemedik. Mental olarak düzelmek, taktik olarak düzelmek bütün bunlar çalışmayı gerektiriyor. Sahamızda iki maçta 4 puan kaybettik. Bugün benimle 3. maçı yapıyoruz. Sezon başından beri 5. maç. Oyun ve skor olarak mutlu olmadığımız bir dönem geçiriyoruz.

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        SAVIC, ORSIC VE VISCA...

        Sakatlıklar var. Savic'in 4-6 hafta diyorlar, Orsic'in sakatlığı o kadar değil. Bu hafta yok, haftaya bakacağız. Visca'nın da hafif gerginliği vardı. Biraz toparlanmıştı ama kırmızı kart gördü. Sakatlık durumu da vardı. Yarından itibaren katılacak.

        "3 PUANA İHTİYACIMIZ VAR"

        Oyun olarak zamana ihtiyacımız var ama kadromuz sahaya çıktığında kazanmak durumunda. Bugün de aynı anlayışla sahada olacağız. Ne olursa olsun sahaya çıkan 11 sahada performanslarını iyi göstermeliler. Bugün sonuç almak istiyoruz. Elimizdeki kadro iyi. Acil 3 puana ihtiyacımız var. Onu yapmaya çalışıyoruz.

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