Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan Devlet Hastanesi acil servisinde geçtiğimiz aylarda meydana gelmişti. İddiaya göre Adana'da Sefa U, 3 Mayıs'ta trafik kazası geçirdiği için kontrol amacıyla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Sefa U ile 4 yakını acil serviste yaşanan tartışma sırasında güvenlik görevlileri ile hastane çalışanını darp etmişti.

Güvenlik görevlilerinin şikayetçi olması üzerine olay sonrası haklarında 'basit yaralama, hakaret, yaralama' suçlarından Abdil U. ve Erol Y'nin 17'şer yıl, Filiz U'nun 15 yıl, Sefa U'nun 12 yıl 6 ay ve Mustafa U'nun da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmişti.

4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanını darp ettikleri iddiasıyla haklarında Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu Abdil U., Erol Y. ve Sefa U. ile tutuksuz sanık Filiz U. ve Mustafa U.'nun karıştığı olayın hastane koridorundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde özel güvenlik ile hasta yakınlarının kavga ettiği bir süre sonra polisin de kavgayı ayırmak için acil servise geldiği görüldü.

Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ