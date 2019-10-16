Trabzon’da üç Suriyeli, evsiz olduğu için acıyıp eve aldıkları Suriyeli tarafından soyuldu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Kemarkaya Mahallesi'nde yaşayan üç Suriyeli, çay içmek üzere kahvehaneye gitti. Burada bulunan Suriyeli Yaser K.'nın kalacak yeri olmadığını öğrenen Gheıath K., Mohamad B. ve Mustafa A. bu kişiyi ev bulana kadar misafir etme kararı aldı.

Yaser K. ile 20 gün aynı evi paylaşan üç arkadaş, gece telefonlarını şarja takarak uyudu. Sabah uyandıklarında ise cep telefonlarının şarjda olmadığını fark etti. Yaser K.'nın evde olmadığını gören üç arkadaş, hemen polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kısa sürede gözaltına alınan Yaser K. pişman olduğu söyledi. Yaser K. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.