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        Haberler Sosyal Güvenlik Açlık sınırı 11.658 liraya ulaştı, asgari ücreti geçti - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Açlık sınırı 11.658 liraya yükseldi

        TÜRK-İŞ temmuz ayında 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 37.974 TL, açlık sınırının ise 11.658 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Böylece açlık sınırı net asgari ücretin 256 lira üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 11:22
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        Açlık sınırı asgari ücreti geçti
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        TÜRK-İŞ temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre temmuzda 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 37.974 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 11.658 lirayla net asgari ücretin 256 TL üzerine tırmandı. Temmuzda bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 15.123 TL’ye yükseldi.

        Haziran ayında yoksulluk sınırı 33.788 TL, açlık sınırı ise 10.373 TL olarak açıklanmıştı.

        Temmuz 2022 Aralık 2022 Haziran 2023 Temmuz 2023
        Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 2.062,63 2.451,55 3.111,88 3.493,55
        Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 1.645,21 1.951,20 2.528,37 2.857,54
        15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 2.032,63 2.421,55 3.074,38 3.444,80
        4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 1.099,17 1.306,27 1.658,55 1.862,15
        Açlık Sınırı (4 Kişilik Ailenin Gıda Harcaması) 6.839,64 8.130,57 10.373,28 11.658,05
        Yoksulluk Sınırı (4 Kişilik Ailenin Toplam Harcaması) 22.278,95 26.483,94 33.788,80 37.974,11

        AYLIK GIDA ENFLASYONU ÇİFT HANEDE

        TÜRK-İŞ verilerine göre, temmuz ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 12.38'i buldu. Böylece Mayıs 2022'den bu yana ilk kez gıda enflasyonunda çift haneli artış kaydedildi.

        Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 43,38 olarak tespit edildi.

        Gıdada yıllık enflasyon ise aynı dönemde yüzde 70,44 oldu.

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