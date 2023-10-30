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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Açlık sınırı 13 bin 684 TL'ye yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Açlık sınırı 13 bin 684 TL'ye yükseldi

        TÜRK-İŞ Araştırması'nın 2023 Ekim ayı sonucuna göre; Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 13.684 TL'ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 44.573,3 TL'ye, bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 17.803,3 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:07
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        Açlık sınırı 13 bin 684 TL'ye yükseldi
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        TÜRK-İŞ Araştırması'nın 2023 Ekim ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 13.684 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 44.573,3 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 17.803,3 TL’ye yükseldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Mutfak enflasyonu aylık yüzde 2,62, 12 aylık yüzde 84,29, yıllık ortalama yüzde 99,96 oranında arttı.

        TÜRK-İŞ’in verilerine göre “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ekim 2023’te şu şekilde:

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        Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama

        tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,62 oranında gerçekleşti. 10 aylık değişim oranı ise yüzde 68,30 olarak tespit edildi. Son 12 ay itibariyle değişim oranı yüzde 84,29 oldu. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 99,96 olarak hesaplandı.

        TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda

        ürünlerinde Ekim 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şekilde oldu:

        ● Süt, yoğurt, peynir grubunda;

        Süt ve peynir fiyatları geçen ayki seviyesini korurken, yoğurt fiyatları Ekim ayında yüzde

        11 arttı.

        ● Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin

        bulunduğu grupta;

        Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yağışın iyi olması saman fiyatlarının düşmesi ile

        et fiyatlarında pek artış gözlemlenmemişti. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında et fiyatları biraz

        yükselişe geçti. Et ve Süt Kurumu’nun (ESK), Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler

        Derneği bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin bir kısmına, Nisan sonu itibariyle ithal edilmiş

        olan karkas etleri düşük fiyattan vermesi sayesinde dana kıyma 190 TL, kuşbaşı 210 TL’den

        satılmaya başlanmıştı. Bu ürünler sırasıyla Ekim ayı itibariyle dana kıyma 289 TL ve dana

        kuşbaşı 355 TL’den satıldı.

        Bunun dışında Ankara’da yerel marketlerinden pek çoğunda dana kıyma ortalama 332 TL’den,

        dana kuşbaşı ise ortalama 369 TL’den reyonlardaki yerini aldı.

        Geçen ay tezgahlarda 100 TL’den satılan hamsi bu ay kısmi bir düşüşle 95 TL’den satıldı.

        Tezgahlarda en çok talep gören deniz balıkları bu ay ortalama 178 TL’den satılmaya devam etti.

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        Bu grupta yüzdesel olarak en yüksek artış kuru fasulyede görüldü. Kuru fasulye geçen aya göre

        ortalama yüzde 24 artış gösterdi. Nohut fiyatları yüzde 10, Yağlı tohumlarda (kuruyemiş) yüzde 8, Yeşil

        mercimekte yüzde 15, kırmızı mercimekte yüzde 6 artış gözlemlendi.

        Dana ve kuzu etinde bir önceki aya göre yüzde 2, tavukta ise yüzde 8’lik bir artış oldu. Marketlerde yer

        alan yumurtanın tanesi ortalama 4,30 TL olarak satılmakta.

        ● Ekmek ve tahıllar grubunda;

        Ankara’da 200 gramlık ekmek fiyatı 7 TL’den satılmakta. Böylece geçen ay olduğu gibi 4 kişilik

        ailenin aylık sadece ekmek masrafı 735 TL’dir. Bu grupta yüzdesel olarak en yüksek artış

        makarna fiyatlarında görüldü. Ekim ayı içinde Makarna fiyatları yüzde 12 artmış olup pirinç, bulgur,

        un ve irmik fiyatları ise geçen aya göre sınırlı seviyede arttı.

        ● Taze sebze-meyve grubunda;

        Bu ay sebze fiyatlarında ıspanak ve kıvırcık marulda yüksek fiyat düşüşü gözlemlendi. Geçen

        ay kıvırcık marul pazar tezgahlarında ortalama 25 TL’den satılırken bu ay ortalama 15 TL’den

        satıldı. Ispanak fiyatları ise geçen ay ortalama 40 TL’den satılırken bu ay pazar tezgahlarında

        15 TL’den satıldı. Semizotu, yeşil soğan, kabak, patlıcan, sivri biber, salatalık ve kara lahana

        fiyatları tezgahlarda geçen ayki fiyatlarını korudu. Ekim ayı itibariyle sezonundan kaynaklı

        tezgahlara ayva, nar ve mandalina giriş yaptı. Ayva ortalama 40 TL fiyatla tezgahlarda yerini

        alırken, bu ay en düşük fiyatlı meyve 20 TL ile mandalina oldu.

        Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil

        değil) kg fiyatı 26,19 TL, ortalama meyve kg fiyatı 30,53 TL oldu. Hesaplamada -bu ay- 24’ü

        sebze ve 7’si meyve olmak üzere toplam 31 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama

        meyve-sebze kg fiyatı 22,55 TL olarak tespit edildi (ana yemekleri tamamlayan maydanoz,

        kıvırcık gibi salata yeşillikleri bu hesaplamada “Ortalama Meyve-Sebze Fiyatı”na dâhil

        edilmektedir).

        ● Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta;

        Geçen aya göre yağ fiyatlarında sınırlı seviyede bir artış yaşandı. Zeytinyağı ve Tereyağı

        fiyatları Ekim ayında yüzde 5 arttı. Ayçiçek yağında ise yüzde 4’lük bir artış gözlemlendi. Ankara’da

        zeytinyağı fiyatları ortalama 289 TL iken Ayçiçek yağı fiyatları ise ortalama 50 TL olarak

        raflarda yerini aldı.

        ● Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden;

        Bu grupta yüzdesel olarak en yüksek artış yeşil zeytin fiyatlarında görüldü. Yeşil zeytin fiyatı

        Eylül ayına göre yüzde 13 arttı. Bu grupta yer alan siyah zeytin, çay, pekmez, reçel ve bal

        fiyatlarında bir değişiklik görülmedi.

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