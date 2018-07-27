ACSMU Poli Iaşi - Astra Ploiesti sahaya çıkıyor

ACSMU Poli Iaşi ve Astra Ploiesti, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 1 puanlı ACSMU Poli Iaşi 9. sırada bulunuyor, Astra Ploiesti 3 puana sahip ve 3. sırada. ACSMU Poli Iaşi son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Astra Ploiesti, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 377 kodlu maçta; İddaa oynayanlar ACSMU Poli Iaşi kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Astra Ploiesti sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

ACSMU Poli Iaşi son hafta oynanan CS U Craiova maçında 1-2 yenildi.

Astra Ploiesti ise Steaua Bucuresti maçında 1-0 yenildi.

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