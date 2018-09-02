ACSMU Poli Iaşi - Concordia Chiajna maçı heyecanı

ACSMU Poli Iaşi ve Concordia Chiajna, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi ACSMU Poli Iaşi 5 puanla 13. sırada, Concordia Chiajna 7 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi ACSMU Poli Iaşi, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Concordia Chiajna, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 790 kodlu maçı oynayanlar; ACSMU Poli Iaşi galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Concordia Chiajna galibiyet oranı 3.00.

ACSMU Poli Iaşi son hafta oynanan Steaua Bucuresti maçında 1-0 kazandı.

Concordia Chiajna ise Astra Ploiesti karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan ACSMU Poli Iaşi, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Concordia Chiajna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Concordia Chiajna, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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