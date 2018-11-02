ACSMU Poli Iaşi - CS U Craiova maçı ne zaman?

ACSMU Poli Iaşi ve CS U Craiova, 02 Kasım 2018 Cuma günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. ACSMU Poli Iaşi 14 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken CS U Craiova 22 puanda ve 3. sırada. ACSMU Poli Iaşi, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. CS U Craiova, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 227 kodlu maçta; İddaa oynayanlar ACSMU Poli Iaşi kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, CS U Craiova sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

ACSMU Poli Iaşi son hafta oynanan CS U Craiova maçında 1-2 yenildi.

CS U Craiova ise ACSMU Poli Iaşi maçında 1-2 kazandı.

ACSMU Poli Iaşi, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 6 gol yedi.

CS U Craiova ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CS U Craiova, 13 gol atarken 6 gol yedi.

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