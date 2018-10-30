ACSMU Poli Iaşi - Viitorul Constanta maç önü

Romanya Kupa Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. ACSMU Poli Iaşi, 30 Ekim 2018 Salı günü Viitorul Constanta takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:45. ACSMU Poli Iaşi son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Viitorul Constanta, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 456 kodlu maçı oynayanlar; ACSMU Poli Iaşi galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.70, Viitorul Constanta galibiyet oranı 2.20.

ACSMU Poli Iaşi önceki hafta Viitorul Constanta mücadelesinde 1-2 yenildi.

Viitorul Constanta ise ACSMU Poli Iaşi maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında alan ACSMU Poli Iaşi, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Viitorul Constanta ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Viitorul Constanta, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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